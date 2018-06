Bití a znásilňování studentek na obchodní akademii? Učitel Ladislav (42) už sedí v cele

Střední školou ve slovenské Rožňavě otřásá skandál nebývalých rozměrů. Učitel slovenského jazyka Ladislav (42) byl obviněn ze sexuálně motivované trestné činnosti. Podezření na šokující vyučovací praktiky prasklo poté, co se jedna ze studentek (15) zhroutila.

Učitel si měl po studentkách vynucovat podivné konzultace, během kterých nemělo zůstat jen u slovních sexuálních urážek a vulgarismů. Celou věc prošetřuje policie, Ladislav byl vzat do vazby a bylo mu sděleno obvinění, kromě sexuálního zneužívání byl také obviněn z vydírání. Ve škole nyní panuje dusná atmosféra.

Obvinění na adresu učitele jsou více než šokující. „Obtěžoval spolužačky ve věku 15 a 16 let, k něčemu se přiznal, dokonce měl své studentky bít i znásilňovat,“ cituje slovenský Nový Čas jednu ze studentek obchodní akademie s tím, že policie studentky postupně vyslýchá.

„Dívky si zval do kabinetu na konzultace, některé to i tušily, co se bude dít. Ale ne všechny k němu dobrovolně chodily,“ dodala další ze studentek. Jedna z nich na sociální síti tvrdí, že měl studentkám vyhrožovat neukončením školy.

„Případ je ve stádiu šetření, stále platí presumpce neviny,“ řekl deníku ředitel školy Viktor Baláž. Nicméně podotkl, že proti muži svědčí důkazy v podobě komunikace s dívkami po telefonu či na internetu. Připomenul současně jiný problém z minulého roku, kdy třída tohoto kantora byla na výletě v Maďarsku. Studentky se obrátily na výchovnou poradkyni, které naznačily, že je učitel nutí, aby ho obdivovaly, popřípadě jim měl údajně dávat neslušné návrhy, aby se s ním o samotě někde setkaly. „Okamžitě jsem to s ním řešil pohovorem, aby se vyvaroval podobného chování. V roce 2015 dostal výtku a hrozila mu výpověď z důvodu psychického nátlaku na žačky,“ dodal ředitel školy.

„Podle obvinění měl muž od roku 2016 pohlavní styk se studentkou střední školy pod hrozbou zveřejnění jejího nemravného sexuálního života,“ řekl Novému Času mluvčí krajské prokuratury Milan Filičko s tím, že soudce vzal obviněného do vazby.

Z odborné stránky pedagoga hodnotí jako slušného, k jeho chování se v dotaznících vyjádřilo přes 120 žáků. „Ani jedno negativní slovo. Ale před dvěma týdny se jedna dívka psychicky zhroutila. Okamžitě jsme zalarmovali policii,“ řekl Baláž, podle kterého měl učitel dvě tváře. Výborně prý plnil své povinnosti, ale údajně si „vyžadoval jistou oblibu u dívek“. Ředitel projevil lítost nad tím, že tomu škola nedokázala zabránit.

Muži hrozí v případě shledání vinným 4 až 10 let odnětí svobody.