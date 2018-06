Obrovská tragédie: Davídek (†6) vypadl z okna v 6. patře, když chtěl zamávat sestře

Šestiletému Davídkovi se stala osudnou zřejmě dětská zvědavost. Chlapeček nejspíš vyšplhal na okno, aby se podíval na děti, které si hrály na hřišti u paneláku. Podle serveru Čas.sk chtěl zamávat své sestřičce, která byla venku. Přitom se ale nešťastně opřel o síť proti hmyzu, rám pod jeho váhou povolil a David vypadl ven. Tragédie v Nuslích: Zemřelo tu dvouleté dítě, záchranáři ho hodinu resuscitovali

Chlapec spadl přibližně z 20 metrů, a ačkoliv jeho pád zbrzdily koruny stromů, utrpěl vážná zranění. Záchranku zavolala sousedka, která zaslechla křik dětí. Davídka převezli v kritickém stavu do nemocnice v Komárnu, odkud putoval vrtulníkem až do Bratislavy. Boj o život ale bohužel nakonec prohrál.

Chlapeček měl v září nastoupit do školy a už se na to moc těšil. K tragédii došlo ve chvíli, kdy jeho maminka byla ve vedlejší místnosti. Zdrcení rodiče nejsou schopni slov. „Oni jsou úplně na dně, vždyť to je obrovská tragédie. Nedokážou o tom mluvit, ani si neuvědomují, co se stalo, to je hrozné neštěstí,“ řekla Času švagrová. Případem se nyní zabývá policie.