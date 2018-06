Mikuš zamíří na svobodu po odpykání 11 let z původně čtrnáctiletého trestu. Městský soud smetl ze stolu stížnost státního zástupce Richarda Petráska, který nesouhlasil s dubnovým rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 6. Zástupce argumentoval rok starými posudky, v nichž znalci došli k závěru, že vrah je zdatný manipulátor a neprojevil dostatečnou sebereflexi. Tehdy byla jeho žádost o podmínečné propuštění soudem zamítnuta a podle státního zástupce se za rok nic nezměnilo. Bestie, která ukryla tělo exmilenky na dně Orlíku, je volná: Na svobodě nemá co dělat! Běsní sestra zavražděné

Nadřízený soud se ale příklonil na stranu znalců, podle nichž Mikuš už není společnosti nebezpečný. „Soud v neveřejném zasedání rozhodoval o stížnosti státního zástupce, kterou zamítl a vydal příkaz odsouzeného propustit z ruzyňské věznice,“ potvrdila nám mluvčí soudu Markéta Puci. Mikuš tak míří na svobodu, přičemž mu soud určil sedmiletou zkušební dobu a probační dohled.

Případ 1. oddělení

Mikuš v roce 2007 udusil svou milenku, kolegyni z farmaceutické firmy, tak, že ji svázal drátem, přelepil jí ústa a nos lepicí páskou a přetáhl jí přes hlavu igelitový pytel. Poté ji vložil do bedny, v níž vyvrtal otvory a zatížil ji kameny, aby klesla pod vodu. Ženu zavraždil pravděpodobně ze žárlivosti. Potom odcestoval do zahraničí a do Česka byl eskortován až po několika měsících. Nezabíjím, ale léčím, tvrdil vrah Mikuš u soudu matce své oběti. Bylo to neuvěřitelné, vzpomíná příbuzný

Justice ho původně uznala vinným z ublížení na zdraví s následkem smrti, protože policii se nedařilo objevit tělo pohřešované ženy. Bednu s ostatky našli rybáři v Orlické přehradě jen několik dní před odvolacím jednáním, a soud poté čin překvalifikoval na vraždu. Lékař skutek popíral a snažil se jej svést na manžela oběti. Jeho kauza byla také zfilmována jako jeden z dílů seriálu Případy 1. oddělení.