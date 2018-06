Tři roky za tři mrtvé kamarády! Řidičku Simonu (20) poslal soud za mříže

Okresní soud v Litoměřicích poslal na tři roky do vězení dvacetiletou Simonu P. za loňskou tragickou nehodu na Litoměřicku. Mladá žena řídila plně obsazené auto, které sjelo ze silnice a narazilo do stromu. Následkům zranění podlehli tři mladí lidé. Za usmrcení z nedbalosti řidičce hrozilo až šest let vězení.