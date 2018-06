V letadle močili na zem a ohrožovali děti: Opilci mířili na rozlučku do Prahy

Okamžiky hrůzy si prožili pasažéři pátečního letu z anglického Bristolu do Prahy, kteří se ocitli na palubě s partičkou notně opilých oslavenců. Neurvalí Britové let pojali jako večírek v nočním klubu a byli značně hrubí k palubnímu personálu, který se je snažil umravnit. Dokonce měli pomočit podlahu v letadle!

O letu hrůzy se anonymně rozpovídal jeden z pasažérů. Podle něj bylo chování skupinky opilců naprosto „ostudné“. „Ještě před vzletem zamířili na toaletu a podařilo se jim pomočit celou podlahu tak, že to vyteklo zpod dveří ven až k místu, kde se skladuje jídlo,“ popsal cestující serveru Wales Online. Nejhorší rozlučka se svobodou: Parta ožralých Britů si z letadla do Prahy udělala noční klub!

Peklo na palubě nastalo poté, co se neurvalé pasažéry snažil palubní personál umravnit. „Když letuška oznámila, že letadlo vzlétne, až se všichni začnou chovat slušně, a že se nebude podávat alkohol, skupinka začala hlasitě nadávat,“ uvedl svědek s tím, že se muži neštítili vykřikovat velmi sprosté nadávky ani před dětmi, a dokonce se mezi sebou rvali.

Letadlo směřující z Bristolu do Prahy se nakonec muselo obrátit a přistálo zpátky v Anglii. Policisté po přistání z letadla vyvedli skupinu lidí a jednoho z nich, 32letého muže, zadrželi kvůli rušení veřejného pořádku. Letadlo muselo nouzově přistát kvůli opilým cestujícím: Policie je odtáhla z letadla ven

Nathan Rees z Cardiffu, před jehož svatbou chtěla skupina přátel v pátek do Prahy vyrazit, na Twitteru napsal, že palubní personál „udělal z komára velblouda“, reagoval přehnaně a EasyJet by měl jeho členy včetně vedoucí letušky vyhodit. „Zničili moji rozlučku se svobodou a taky stovku dalších výletů do Prahy. Podnikám právní kroky,“ napsal.

Podle listu Daily Mail se ale Reesovi a jeho přátelům nakonec do Prahy dostat podařilo – i když s jednodenním zpožděním.