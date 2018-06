Nejhorší rozlučka se svobodou: Parta ožralých Britů si z letadla do Prahy udělala noční klub!

Chlastali jako divá zvěř a zapomněli na dobré mravy. „Chovali se jako v nočním klubu,“ uvedla dokonce policie. Cesta z Bristolu do Prahy se pro cestující změnila v peklo, když nastávající ženich Nathan Rees z Cardiffu se svou partou přátel a výtržníků začali vyvádět natolik, až musel být let společnosti EasyJet obrácen zpět do vlasti.

Skupina mužů, která vyrazila do české metropole na rozlučku se svobodou, se na palubě letadla chovala „jako v nočním klubu“, informoval dnes s odvoláním na policii britský server TravelWeekly. Podle letištní policie „nevhodným chováním“ několik pasažérů zkazilo let nejen svým přátelům, ale i více než 140 dalším lidem, kteří se chtěli dostat do Prahy. „Je to letadlo, ne noční klub,“ uvedla policie na Twitteru.

Policejní mluvčí později upřesnila, že policisté po přistání z letadla vyvedli skupinu lidí a jednoho z nich, 32letého muže, zadrželi kvůli rušení veřejnému pořádku. Společnosti EasyJet, která let z Bristolu do Prahy vypravila, uvedla, že páteční spoj musel být přerušen kvůli „rušivému chování“ skupiny cestujících. Opilci se pobili na Staroměstském náměstí: Ring si udělali z květinového záhonu

Let do české metropole byl podle ní nejprve posunut a později kvůli špatným povětrnostním podmínkám úplně zrušen. „I když jsou takové incidenty vzácné, bereme je velmi vážně, netolerujeme obtěžování či vyhrožování na palubě a vždy vyžadujeme postih,“ dodala mluvčí EasyJet. Nathan Rees z Cardiffu, před jehož svatbou chtěla skupina přátel v pátek do Prahy vyrazit, na Twitteru napsal, že palubní personál „udělal z komára velblouda“.