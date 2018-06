Lepší mrtvý, nežli druhý! Lubomír, který zemřel na trati Ecce Homo, riskoval již dlouho, tvrdí známí.

Tragédie, která se stála v sobotu na trati závodu Ecce Homo, rozvířila vášnivé debaty. Lubomír B. (†61) se na okruhu, kde neměl co dělat, srazil se známým závodníkem. Na sociálních sítích se množí informace o tom, že muž riskoval svůj život podobnými kousky již dlouho. Navíc podle některých řídil často opilý!

K nehodě došlo brzy ráno, ještě před uzavřením trati pro závod. Lubomír B. se patrně chtěl přiblížit závodníkům a jízdu si vyzkoušet. Jenže v zatáčce vyjel do protisměru a jeho veterán se srazil s mercedesem známého německého závodníka Felixe Pailera.

Ze sportovně upraveného fiatu zbyla jen hora šrotu, jeho řidič neměl šanci přežít. Pailer vyvázl s lehkým zraněním a hned po ošetření se zúčastnil sobotního závodu.

Už na místě nehody svědci spekulovali, že řidič fiatu byl opilý. Sociální sítě jsou podobných teorií plné. Lubomír B. byl totiž v kruzích závodníků veteránů nechvalně známý.

"Šílený B., dostál svému citátu: lepší mrtvý, než druhý.... S takovým autem neměl co dělat v provozu!" napsal Filip. Své zkušenosti s ním měli i ostatní fanoušci i účastníci závodů. "Před měsícem mi v Konici také stoupl před auto... samozřejmě během závodní jízdy a značně posilněn alkoholem... je to smutné, ale bohužel byla to v jeho případě otázka času..." napsala Natálie.