Pohřešovaný radní z Olomouce před zmizením vybral peníze: Utekl, je přesvědčena manželka

Původně se pracovalo i s verzí, že Petříkovi mohl někdo ublížit – u ředitele olomouckých technických služeb a místního radního to znělo jako pravděpodobná možnost. Policie ale nyní prozradila serveru iDnes.cz, že Petřík 9. května vybíral peníze u bankomatu v Brně. Rodina ho naposledy viděla v neděli, pak už jen svou sekretářku požádal, ať zruší všechny naplánované schůzky, SMS zprávou se omluvil z jednání a zmizel.

Díky záběrům z kamery v bankomatu policisté také vědí, co měl Petřík v soudný den na sobě. Měla to být kostkovaná bunda na zip s drobnými hnědobílými kostkami. Límec bundy je prošitý černou látkou z vnitřní strany. Pod bundou měl modré triko s bílým nápisem a znakem TOM TAILOR 1962 přes celou hruď.

Pohřešovaného radního zahlédli v Brně: V emailu psal o akutních zdravotních potížích

„Chodil výhradně v košili a saku, všude a pořád,“ řekl iDnes politikův dlouholetý kamarád, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek. Podle něj k němu bunda a tričko vůbec neseděly.

Své si myslí i Petříkova manželka Lenka, která věří, že její muž odešel z vlastní vůle. „My jsme to vyhodnotili tak, že už měl všeho dost a zmizel. Nikomu o sobě nedal vědět, to už je dlouhá doba, aby nás nechával v nejistotě,“ řekla. Je otázka, čeho mohl mít dost. „Někdo říkal, že už měl politiky plné zuby, jeho rodiče jsou nemocní, o zahradu je třeba se starat,“ dodala.

O zdravotních problémech svého muže, na které se vymlouval ve zprávě s omluvou z jednání, nic neví. Informaci o výběru peněz potvrdila. Neví ale, kolik Petřík vybral –každý z manželů měl vlastní účet.