Šokující záběry smrti Henryho (†36): Rána pěstí a pak kop do hlavy! Juraj prý všeho lituje

Šestatřicetiletý Filipínec Henry, který několik let na Slovensku žil a pracoval, zemřel na následky zranění minulý týden, pět dnů po brutálním útoku mladého Juraje. Cizinec se zastal svých kolegyň, které Juraj obtěžoval, čímž si od Slováka vysloužil brutální nakládačku. Prokurátor ale překvapivě neshledal důvody k podání návrhu na uvalení vazby, a agresor tak běhal na svobodě, dokud se o případ nezačala zajímat média a politici. Juraj podezřelý z ukopání Henryho podruhé ve vazbě! Je to zvíře v lidské kůži, rozhořčil se poslanec

Juraj dnes stanul před soudem, který rozhodoval o jeho dalším osudu. Přišli i příbuzní oběti, kteří se neubránili slzám. Agresor u soudu uvedl, že je mu všechno velmi líto. "Nechtěl jsem to udělat, budu si to vyčítat do konce života," řekl podle portálu sme.sk zadržený. Bylo mu to ale málo platné, soud ho totiž nakonec poslal do vazby z obavy, aby nepokračoval v trestné činnosti.

Na veřejnost také unikly záběry z bezpečnostních kamer, které ukazují, jak ke rvačce došlo. Je z nich patrné, že se Filipínec po slovní potyčce poklidně vydal s kamarády pryč, Juraj ho ale i přesto pronásledoval. Slovák mu zahradil cestu a poté mu absolutně bezdůvodně uštědřil ránu pěstí do obličeje. Když Henry skončil na zemi, tak mu ještě surově kopl do hlavy. Útočník si následně bezvládné tělo Filipínce fotil a dal si na něj nohu. Obviněnému nyní hrozí za trestný čin zabití až 12 let ve vězení.