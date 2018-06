Žralok ukousl plavci penis. Proud krve zastavovali kolemjdoucí oblečením

Jose nedával pozor na varovné cedule, které upozorňovaly na přítomnost žraloků v hlubokých vodách poblíž pobřeží. Plaval v nich se svým bratrem Ezekielem. Zatímco měl jeho sourozenec větší štěstí, Josemu se zakousl žralok do genitálií a nohy.

„Žralok ho napadl v momentě, kdy mu členové pobřežní hlídky řekli, ať se vrátí blíže k pobřeží,“ řekl podle Daily Mirroru požárník Jose Ernestor da Silva, který byl poblíž, když se incident odehrál. Mladík byl vytažen na pláž, kde se lidé snažili zastavit jeho silné krvácení. Dramatická záchrana rybáře Maxe (21) helikoptérou: Potrhal ho žralok

„Žraločí kousnutí amputovalo jeho stehenní kost a penis. Ztratil mnoho krve a je v kritickém stavu,“ řekl medik z ambulance Wagner Monteiro. Podle něj je Jose v kritickém stavu. Poté, co byl převezen do nemocnice, prodělal mladík ze šoku dva infarkty a bojuje o život.

„Chodil tam tajně, protože věděl, že bych si myslela, že je to nebezpečné. Nestrachovala jsem se o něj, protože jsem si myslela, že pobíhá někde kolem domu. Když jsem zjistila, co se stalo, křičela jsem tak, že to slyšeli sousedé,“ řekla matka Elisangela dos Anjos (42) webu JC Online.