Myslivec zabil lišku i s mláďaty, jedno přeživší nabízel v hospodě: Zákon prý neporušil

"Nechcete někdo lišku? Kamarád dotáhl do hospody. Náměšť nad Oslavou." Tak zněl příspěvek Jarina F. ve facebookové skupině Myslivost, který přitáhl pozornost advokáta Roberta Plicky, který dlouhodobě bojuje za práva zvířat. Muži okamžitě poslal zprávu, ve které ho upozornil, že se dopustil protiprávního jednání a má lišče odvézt na záchrannou stanici.

Podle serveru hlaszvirat.cz se za to Plicka s manželkou dočkali jen urážek a výmluv - nejdřív, že fotka je jen stažená z internetu pak, že je lišče už mrtvé. Plicka celou věc oznámil na policii a naléhal tak dlouho, až se nakonec dočkal.





"Po několika hodinách, kdy jsme měli neuvěřitelný strach, že lišče již vážně nežije (a to díky velice zlým a krutým zprávám ze strany Jarina F.), se druhý den pan Jarin F. po našem neustálém naléhání na policii ke všemu přiznal a oznámil policii u koho se lišče nachází," popsali manželé Plickovi na webu s tím, že okamžitě kontaktovali záchrannou stanici, která pro zvíře přijela.

"Lišče bylo přineseno v igelitové tašce, štěkalo a bylo ve špatném stavu. Pán se přiznal, že lišče měl u sebe tři dny. Tři dny, aniž by zajistil odbornou péči, nebo kontaktoval záchrannou stanici. Lišče bylo značně dehydrované a podvyživené. Nebylo vůbec jisté, zda přežije. Nakonec svůj boj ale nevzdalo a nyní se má čile k světu. Je to samička, kterou jsme pojmenovali HOPE (naděje, pozn. red.)," dodali Plickovi.

Celou věc kvůli podezření ze spáchání přestupku proti zákonu na ochranu zvířat šetřila i policie. Ta ale podle serveru iDnes.cz případ odložila, protože údajně nedošlo k protiprávnímu jednání.

„Takto by s liščetem neměli nakládat, protože je to proti zákonu. Nic takového by vůbec nemělo probíhat a v souvislosti s veterinárními zákony a zákony na ochranu zvířat proti týrání by se tohle rozhodně nemělo dít,“ komentovala věc jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná. Norování lišek v době, kdy mají mladé, není protizákonné - nicméně na to, aby si lidé mohli odnést domů živé mládě potřebují speciální povolení.





Plicka se se závěrem policie ale nechce spokojit. „Ve věci byl dle našeho názoru porušen jak zákon o myslivosti, tak zákon na ochranu zvířat proti týrání, neboť nebyla dodržena povinnost mít osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, udělené příslušným orgánem ochrany zvířat, a rovněž nedošlo k zajištění náležitých podmínek pro chov takového zvířete. Nevylučuji ani možnost překvalifikování činu na trestný čin týrání zvířat," řekl iDnesu.