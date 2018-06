Za smrtelnou nehodu autobusu může podle policie jeho řidič: Muži hrozí osm let ve vězení

Podle paragrafu 273 trestního zákoníku může obviněný jít do vězení na dva až osm let, nebo na tři až deset let v případě, že způsobil smrt v následku toho, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání. Vyšetřovatel obvinil řidiče 1. června, vyšetřování pokračuje na svobodě.

"Je to obecné ohrožení z nedbalosti, protože to neudělal schválně. Zanedbal svoji povinnost řidiče, nepřizpůsobil jízdu," řekl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Při loňské nehodě 30. listopadu jeden člověk zemřel a deset lidí se zranilo.

Řidič jel s autobusem Iveco Crossway na lince Besednice - České Budějovice, na silnici Ločenice - Mokrý Lom nepřizpůsobil rychlost autobusu stavu vozovky, na níž ležel čerstvý sníh a bylo náledí. S autobusem dostal smyk a sjel do pravého příkopu.

"Pravou zadní částí autobusu narazil bočně do vzrostlého stromu, a ohrozil tak třináct cestujících. Při nehodě jeden cestující vypadl z okna a na následky zranění zemřel. Další čtyři cestující se těžce zranili a šest cestujících utrpělo lehká zranění," uvedl Matzner. Škoda na autobusu je dva miliony Kč.

