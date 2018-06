Dva nezletilci přepadli v Karviné prodavačku: Policie je obvinila i z dalších zločinů

Policisté na Karvinsku dopadli dva mladíky, kteří v úterý večer údajně s noži v rukou přepadli prodavačku v Petrovicích u Karviné. Z prodejny si odnesli peníze, mobilní telefon a alkohol. Kriminalisté po jejich zatčení zjistili, že podobných loupeží má dvojice ve věku 15 a 17 let na svědomí více. Starší z dvojice skončil ve vazbě. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezské policie Zlatuše Viačková.

"V úterý večer v okamžiku, kdy prodavačka zavírala, objevili se u ní dva maskovaní mladíci. Prudce strčili do dveří, ženu udeřili pěstí do obličeje a pod pohrůžkou použití nožů chtěli peníze," řekla mluvčí. Dodala, že prodavačka ze strachu o svůj život peníze vydala. O jakou sumu šlo, policie neupřesnila.

"Z místa pachatelé utekli s hotovostí, několika láhvemi alkoholu, piva a mobilním telefonem," řekla mluvčí. Prodavačka podle ní skončila se zraněním hlavy v nemocnici. Policisté po přepadení začali pátrat po lupičích. I s pomocí obyvatel získali informaci, kde by se mladíci mohli ukrývat. Přivolaný policejní pes navíc našel odhozené věci. "Do hodiny po přepadení jsme zadrželi dva mladíky ve věku 15 a 17 let," řekla Viačková.

Kriminalistům se podařilo dvojici obvinit i z dalších loupeží. Například v polovině května přepadli v Karviné seniora, kterého povalili na zem a zkopali. Neúspěšně se mu pokusili sebrat jeho příruční tašku. O dva dny později starší ze dvojice nasedl v městské části Nové Město do vozidla taxislužby a nechal se odvézt do Petrovic u Karviné. Než vystoupil, stačil taxikáři vzít mobilní telefon a utekl.

V případě 17letého obviněného soud vyhověl návrhu na vzetí do vazby. Mladší obviněný je stíhán na svobodě.