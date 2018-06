Muže zabili ve stylu jeho oblíbeného seriálu: Tělo bylo nalezeno v igelitu uprostřed pouště

Drogy, násilí a nemilosrdný žár americké pouště - to jsou hlavní motivy populárního seriálu Perníkový táta o postarším učiteli chemie, který se zaplete do obchodu s pervitinem. Britský fanoušek Andy Jackson se po rozvodu odstěhoval do Nového Mexika, kde se seriál natáčel. Nejspíš netušil, že ho potká osud jako vystřižený z jeho oblíbeného seriálu. Jeho tělo našel místní turista zabalené v plastové folii uprostřed divočiny.