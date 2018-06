Juraj podezřelý z ukopání Henryho podruhé ve vazbě! Je to zvíře v lidské kůži, rozhořčil se poslanec

Brutální vražda IT pracovníka Henryho (†36) v centru Bratislavy pobouřila celé Slovensko. O to víc, že podezřelý pachatel byl propuštěn na svobodu. Proti nepochopitelnému rozhodnutí okresního prokurátora se zvedla obrovská vlna nevole. Případ si na nátlak veřejnosti převzala krajská prokuratura a 28letého Juraja z Dunajské Stredy v pátek zadržela. Bylo to den poté, co Henry svým zraněním podlehl. Jeho rodina, která okamžitě nasedla na letadlo do slovenské metropole, se s ním však už rozloučit nestihla.

Filipínec Henry pracoval v Bratislavě pro zahraniční IT společnost. V sobotu ráno 26. 5. šel se svými dvěma kolegyněmi Obchodní třídou, když jeho kolegyně začal obtěžovat Juraj H. (28) pocházející z Dunajské Stredy. Henry neváhal a svých kolegyň se zastal. V tu chvíli Juraj Henryho shodil na zem a začal do něj kopat hlava nehlava. Nepřestával ani tehdy, kdy už Henry bezvládně ležel na zemi.

Henry byl v bezvědomí převezen do nemocnice. Ovšem utrpěl vážná zranění. Krvácel do mozku a měl na něm otok. Když se o incidentu a vážném stavu Henryho dozvěděla jeho rodina, neváhala a okamžitě nasedla do letadla. Jenže ještě než letadlo přistálo na letišti v Bratislavě, Henry zemřel. Rodina ho tak už živého nezastihla.

Náhlá smrt Henryho zasáhla i jeho kolegy. „Henryho jsem znala jen od vidění, ale zasáhlo to všechny okolo bez ohledu na to, zdali ho osobně znali nebo ne. Kolegové udělali sbírku na pomoc rodině, byl dokonce založený účet na jejich podporu,“ řekla zaměstnankyně firmy serveru Čas.sk. „Jako přátelé srdečně žádáme o podporu pro Henryho rodinu v tomto trýznivém čase,“ stojí na oficiální stránce sbírky Gofundme.com.

Všechny překvapilo, že prokurátor se rozhodl brutálního útočníka Juraje propustit z vazby. "Juraj H. způsobil těžká zranění Filipínci Henrymu, který jim následně podlehl. A to vše jen proto, že chtěl obtěžovat děvčata a ten 'zlý imigrant' mu to nedovolil? Kde jsou teď (krajní nacionalisté) Kotlebovci? Anebo když útočí Slovák, tak je to v pořádku?" citoval list Pravda jeden z příspěvků na sociální síti.

Podle informací serveru Čas.sk případ převzala Krajská prokuratura a Juraj byl v pátek znovu zadržen. „Po konzultaci s Generální prokuraturou Slovenské republiky trestní věc okamžitě převzala Krajská prokuratura v Bratislavě, která bude vykonávat dozor s tím, že trestní stíhání bude vedené pro podstatně závažnější právní kvalifikaci,“ uvedla mluvčí Generální prokuratury Andrea Predajňová. Útočníkovi hrozí až 12 let vězení.

Celé Slovensko je brutální vraždou otřeseno. Na středu je naplánována vzpomínková akce v Bratislavě. Ozvali se i politici, ve vládě i v opozici. "Nelze tolerovat, že vrazi smějí svobodně chodit po našich ulicích," uvedl premiér Peter Pellegrini. "To jsou velmi špatné signály pro naši společnost. S vrahem nemůžeme mít slitování a spravedlnost musí zasáhnout okamžitě," dodal.

"Jen zvíře v lidské kůži může nejprve obtěžovat ženu a pak ukopat k smrti jejího ochránce," nechal se slyšet někdejší vládní mluvčí, poslanec vládní strany Směr Erik Tomáš v televizi. Zodpovědnost své strany za protipřistěhovalecké nálady ale odmítl. Směr ani nezmění odmítavý názor na přerozdělování migrantů v Evropské unii, protože by to představovalo bezpečnostní riziko.

