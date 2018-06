Na trati Ecce Homo zemřel řidič veterána Lubomír (†61): Srazil se se známým závodníkem!

Jednašedesátiletý řidič nepřežil v sobotu ráno střet dvou osobních aut u Lipiny na Olomoucku. Nehoda se stala krátce před 05:30 na trati závodu automobilů do vrchu Ecce Homo, který se o víkendu koná ve Šternberku a okolí. Nehoda se podle organizátorů Ecce Homo stala před uzavřením tratě a zemřelý motorista nebyl členem žádného závodního týmu.

"Podle prvotního šetření jednašedesátiletý řidič veteránu Fiat Abarth jel se svým vozidlem do kopce (od Lipiny) a s největší pravděpodobností přejel v zatáčce do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem Mercedes C 220 kombi jedoucím shora a řízeným osmašedesátiletým cizincem," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž ve veteránu při nehodě zemřel, cizinec ve druhém autě byl zraněn lehce. "Alkohol byl u řidiče mercedesu vyloučen orientační dechovou zkouškou," doplnil Hejtman. Podle dostupných informací seděl v Mercedesu známý závodník z Německa Felix Pailer. Ve Fiatu seděl údajně Lubomír B., který je závodníkům veteránů dobře známý - na zadním skle měl jeho havarovaný vůz dokonce nápis "Lepší mrtvý, než-li druhý."

Podle ředitele závodu Ecce Homo Vlastimila Malíka se nehoda stala ještě před oficiálním uzavřením tratě pro motoristický sportovní podnik. "Zemřelý řidič, který podle předběžného šetření nehodu zavinil, nebyl součástí žádného soutěžního týmu," sdělil v tiskové zprávě Malík. Start první tréninkové jízdy musel být kvůli nehodě odložen.