Tereza neztrácí úsměv, přestože...: Záhadná nemoc Češky viněné za pašování drog

Pravidelné návštěvy soudu jdou Tereze patrně k duhu - vypadá to, že když ji pronásledují kamery, pečuje o sebe čím dál více. V sobotu dorazila již potřetí během jednoho týdne k soudu a opět vypadala perfektně upravená, a to včetně nové manikúry.

Pondělní soud byl odročen kvůli stávce soudců, ten středeční pro změnu kvůli vytíženosti Terezina soudce. V sobotu byl na plánu výslech svědků z celnice, ani nyní se ovšem soud nekonal. Tentokrát kvůli nepřítomnosti právního zástupce spoluobviněného muže. Jeho advokát má totiž dovolenou. Jednání bylo odročeno na 12. června.

Podle mluvčí ministerstva zahraničí Ireny Valentové je po fyzické stránce Tereza v pořádku, ale... "Máme informace o tom, že má nějakou formu alergie, je to asi reakce na horké počasí, které v Pákistánu teď panuje. Dostala na to léky a měla by být v pořádku," řekla mluvčí Blesku.

Pašeračka Tereza (22) si v kriminále pořídila tetování! A od soudu volala domů

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v ženině kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.