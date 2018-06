Kauza šarlatánů ve zdravotnictví: Netvrdím, že se rakovina dá vykadit, říká MUDr. Kučera.

Vyvinul prý speciální přístroj Kardivar a lidem prodává svůj preparát Carnosine komplex za nekřesťanské peníze. Konzultant z AKTIP Michael Kučera tvrdí, že z jeho strany je vše v pořádku a že netušil, co se za zdmi institutu na pražských Vinohradech děje v ordinacích jeho kolegů. „Udělala se tam velká volnost a vymklo se to kontrole. Doktorka Klímová by to tam měla řídit, ale nemám ten dojem,“ řekl Blesku Kučera. V úterý Blesk popsal stížnosti jeho klientky Marie, teď se ozval i další člověk, který k němu chodil, platil tisíce a věřil v zázračné uzdravení.

Co říkáte tomu, co nám popsala čtenářka?

„Věřím, že to proběhlo tak, jak řekla. Není ale pravda, že jsem jí nasazoval léky. Jde o potravinové doplňky. Pomáhají organismu, imunitnímu systému a zlepšují stav nádorového onemocnění. Paní jsem zřejmě navrhnul pomocnou léčbu, potravinové doplňky, které mají prokazatelné účinky. Toto jsem jí doporučil ve větší dávce, kterou potom ona asi odmítla, že to bylo finančně náročné. Tak jsem to snížil na minimum, které by mohlo mít ještě efekt. Je divné, že je teď v pořádku, a pochybuji, že by to bylo po bylinkách a zdravém životním stylu. Zřejmě to využívala, protože věřím tomu, že to za tři tisíce nevyhodila, a dle mého názoru jí to pomohlo.“

Ona tvrdila, že to byl lék…

„Byl to Carnosine komplex podle mé vlastní receptury.“

Tento doplněk se dá ale o dost levněji pořídit v lékárně…

„To ano. Ale jde o množství samotného carnosinu, který zpomaluje nádorový růst. V tom mém pytlíku ho je tolik jako v deseti kapslích carnosinu z lékárny. Když spočítáte miligramy, tak je to ještě levnější než to, co je v lékárnách. Navíc tohle je ještě kombinace čtyř látek.“

To jste nechal vyrobit vy?

„Ano, a vyváží se do několika zemí. Ale není to léčba rakoviny, to je nesmysl. Já nejsem lékař, který tvrdí, že se vykadí rakovina, já s psychosomatikou nemám nic společného, ale bohužel jsem se tam dostal docela neprávem (do dokumentu ČT, který na praktiky institutu upozornil – pozn. red.).“

V dokumentu jste používal přístroj Kardivar. Jak funguje?

„Na bázi elektrokardiogramu. Software dělá analýzu variability srdečního rytmu. Není to ale žádná alternativní metoda. Je oficiální od roku 1996 v klasické medicíně. Pracuje s ním spousta fakult.“

Takže laicky řečeno tím něco měříte a nejde o léčbu?

„To není léčba, ale podpora vlastních funkcí, řekněme schopností organismu. Nic jiného. Upozorňuji, že to není léčení ničeho. My jenom obnovíme schopnost organismu poradit si s problémem, který vznikl.“

Co říkáte na dokument ČT?

„Poškodilo mě to v rodině. Ale lidi chodí dál a jsou znechuceni, že je člověk, který se jim věnuje a který jim hodně pomohl, takhle… Zvláště u těch autistických dětí. Jsem asi jediný, který pomohl opravdu stovkám autistických dětí…“

A proč jste tedy v AKTIP?

„Jednou na mé přednášce byla doktorka Klímová a byla nadšená, že prý by něco takového obohatilo psychosomatický svět. Já jí říkal, že s psychosomatikou nemám nic společného, ale ona mi nabídla, že tam můžu jednou za měsíc fungovat jako konzultant. Takže jsem měl možnost si pronajmout jednou za měsíc ordinaci, kde mi moje vlastní pacienty objednávala recepce. Tak jsem to využil. Psychosomatická medicína mě nezajímá, chodí mi jiní lidé a od těch psychosomatiků jsem měl minimum pacientů. Další problém je, že ta paní (herečka Ivana Lokajová – pozn. red.) za mnou šla předpojatá, že kdo je v Aktipu, musí být hajzl, šarlatán a byznysmen. Většinou lidi přišli prostě na základě jiné informace.“

Kde ještě pracujete?

„Různě. Teď jsem byl v Košicích, pak jsem měl Prešov, teď mám Zvolen, pak se dostanu domů do Karlových Varů a ve středu odjíždím do Rychnova.“

