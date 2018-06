Kučera z šarlatánského AKTIP: Na chronickou bronchitidu psal vitamíny...a penízky se kutálely

Žádné léky na recept ani doklad o zaplacení, vyhozené tisíce a efekt NULA. Tak Mirek (65) ze středních Čech popsal Blesku Kučerovy metody. Léčil se u něj on i jeho syn (6). Když bylo malému rok a půl, vážně onemocněl a kvůli chronickému zánětu průdušek se jeho zdravotní stav stále zhoršoval. Čtyři roky chození po doktorech ani lázně nepomohly. Rodiče byli zoufalí, a pak najednou objevili na internetu ordinaci MUDr. Michaela Kučery.

Hůř a hůř

„Syna vyšetřil na Kardivaru a naordinoval potravinové doplňky. Zpočátku to vypadalo, že léčba zabírá, pak ale bylo synovi hůř a hůř,“ popisoval Blesku Mirek. Doktor rodičům prý vysvětlil, že doba je ještě příliš krátká na to, aby došlo ke zlepšení. „Může nastat ještě další zhoršení,“ tvrdil Kučera po třech měsících léčby.

20 tablet denně

Klučina tedy dál užíval potravinové doplňky a máma s tátou věřili, že se stane zázrak. „Jakmile se jeho stav ještě víc zhoršil, doktor okamžitě navýšil dávkování medikamentů. Došlo to tak daleko, že syn polykal dvacet tablet colostra denně,“ vypočítal otec dítěte. Za šest návštěv u MUDr. Kučery během deseti měsíců zaplatili rodiče 3600 korun a za léky, které jejich synovi nepomohly, utratili 15 000 Kč.

Ze zdravého nemocný

Mezitím co chlapec polykal neškodné vitaminy, jeho táta Mirek jednoho dne zkolaboval v práci. V nemocnici zjistili, že to byla jen únava a že je v pořádku. On chtěl mít ale jistotu, a tak se sám objednal k MUDr. Kučerovi. „Vyšetřil mě a řekl, že mi nefunguje okysličování krve, imunita není taková, jak má být, a »vnitřní organismus« nefunguje tak, jak má, a že to se mnou může kdykoliv seknout znova,“ řekl Blesku Mirek. „Vy berete léky na vysoký cholesterol? To je to nejhorší svinstvo, vyhoďte je,“ nařídil mu prý Kučera a naordinoval potravinové doplňky. Dvouměsíční »léčba« stála Mirka 7100 Kč.

