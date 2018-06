Čtyři muži odtáhli opilou krásku (†21): Pak ji znásilnili a ubili po sledování finále Ligy mistrů

S kamarádkami se šla podívat na finále fotbalové Ligy mistrů do baru v thajském Chanthaburi. Bylo to to poslední, co kdy v životě udělala. Krásná Nong Gift (†21) se při sledování sportu v televizi opila, čehož využila čtveřice mužů, která ji k tomu zdrogovala, unesla, znásilnila a ubila k smrti.