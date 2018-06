Na Jesenicku spadl kamion do kolejiště: Hasiče vyjíždějící k nehodě naboural osobák

V Písečné na Jesenicku spadl ve středu z rampy do kolejiště nákladní vůz. Nehoda se stala poté, co řidič kamionu přijel na nádraží naložit vagony dřevem. Při nehodě byl řidič zraněn, škoda byla vyčíslena na 1,5 milionu korun. Vzápětí museli policisté řešit další nehodu, a to hasičů, kteří jeli na místo pomoci. Narazilo do nich v Jeseníku osobní auto.