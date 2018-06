Policisté se opět vrátili do slovenské obce Velká Mača. V domě, kde žil Ján Kuciak se snoubenkou Martinou Kušnírovou proběhla v úterý večer rekonstrukce jejich vraždy. Zdálky přihlíželi kromě novinářů i rodiče dvou zavražděných. "Když si pomyslím, co s nimi vrah dělal, jaký strach zažili..." plakala maminka Martinky.

Podle nashromážděných důkazů policie prováděla rekonstrukci v domě ve Velké Mači dlouhé hodiny do pozdní noci. Obcí se rozlehly i výstřely, které měly simulovat vraždu dvou snoubenců Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Ti zemřeli v únoru rukou neznámého pachatele - obecně se předpokládá, že dvojice zemřela kvůli investigativní práci novináře Kuciaka.

"Přišli figuranti a stříleli slepými náboji. Hned se nám vybavilo, co všechno musely naše děti prožít. Byla to hrůza a děs!" řekla Zlatica Kušnírová serveru Pluska.sk. „Ověřují si, z jaké polohy vrah střílel, aby nábojnice dopadly tam, kde byly nalezeny, a v jaké poloze byla těla,“ popsal deníku MF Dnes.

Podle policie vrah nejprve zastřelil Martinu ranou do hlavy, poté Jána dvěma ranami do hrudi. Za vstupními dveřmi vyšel pouze tři schody do obýváku spojeného s kuchyní a rovnou střílel. „Musel to být výborný střelec, střílel pravděpodobně už od dveří na Martinku zdálky. Pak se po schodech vrátil a narazil na Jána, který vyšel proti němu ze sklepa,“ vysvětluje Zlatica. Ján ve sklepě rozdělával sádru, kterou chtěl opravit plochu kolem vypínačů.

"Byl pracant, přišel domů a hned šel dělat. Rozdělili se, nebyli spolu a tehdy se vrah dostal na místo, kde je měl oba jako na dlani. Viděl Martinku v kuchyni a přes další okno v chodbičce Janka, jak jde do sklepa a tedy věděl, kdy má vejít do domu." Na schodech do sklepa také vrah Jána zabil.

Podle domněnek místních i starosty Štefana Lancze se vrah do domu dostal zadem. Přijel po polní cestě a vlezl na pozemek opuštěného domu, který sousedí s tím, kde žil Ján s Martinou. Překonat chatrný plot už nebylo nic těžkého...

Podle Lancze se po polní cestě dá projet autem i v zimě a vrah se tak jednoduše vyhnul všem obecním kamerám - ze sedmi, které v obci jsou, ho nezachytila ani jedna. Policisté navíc našli i stopy ve sněhu. „Jednu stopu označili oranžovým sprejem už na ulici před plotem u domu, kde několik roků nikdo nebydlí. Další na zahradě. Policisté tady několik dní pročesávali zahradu a hledali další stopy a důkazy,“ prozradil starosta.

Obyvatelé vesnice jsou od vraždy opatrnější. Lanczovi prý často volají, když se ulicemi pohybuje cizí člověk. Bojí se, ale víc si všímají okolí. Nejbližší domy u toho, kde žili zavraždění snoubenci, jsou prázdné. Soused, který Jána s Martinou znal nejlépe a před vraždou jim půjčoval nabíječku autobaterie, se už odstěhoval.