Tři útočníci umlátili muže a tělo hodili do Bečvy: Jeden neměl ani 18

Policisté dopadli dva muže ve věku 38 a 18 let a jednoho mladistvého, kteří jsou podezřelí z vraždy čtyřiačtyřicetiletého muže na Přerovsku. Jeho tělo bylo objeveno v pondělí v řece Bečvě v katastru Hranic. Podle kriminalistů šlo údajně o konflikt mezi bezdomovci. Všichni tři podezřelí útočníci jsou obviněni z těžkého ublížení na zdraví a dva z nich z trestného činu vraždy.

"Podle prvotního šetření vyplývá, že 27. května v nočních hodinách na břehu řeky Bečvy v Hranicích došlo mezi skupinkou bezdomovců po konzumaci alkoholu k potyčce. Při incidentu byl napaden čtyřiačtyřicetiletý muž, který byl následně druhý den nalezen mrtvý v řece," uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policistům se za pomoci hranických strážníků podařilo hned po činu zadržet tři podezřelé, kteří byli následně obviněni. "Policejní vyšetřovatel dnes podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí všech obviněných do vazby," doplnil policejní mluvčí. Mužům hrozí 15 až dvacet let nebo výjimečný trest, mladistvému maximálně deset let vězení.

Muže (†44) zmlátili a tělo hodili do Bečvy: Napadený zemřel. Klíčový svědek promluvil

V Olomouckém kraji jde letos o čtvrtý případ vraždy či pokusu o ni. Naposledy na začátku dubna starší muž pořezal na Prostějovsku nožem na krku svou manželku, žena se útoku ubránila. Muž se nakonec pořezal také a skočil z balkonu, na následky zranění po několika hodinách zemřel. Loni se v regionu stalo osm vražd a pokusů o ni, všechny se podařilo kriminalistům objasnit.