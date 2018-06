Pašeračka Tereza (22) si v kriminále pořídila tetování! A od soudu volala domů

I tentokrát přišla Tereza k soudu ve velmi dobré náladě – usmívala se a vypadalo to, že laškovala s právníky i novináři. Na kameru dokonce ukázala tetování černé lodičky na vnitřní straně předloktí. To si nechala udělat patrně ve vězení – minulý týden měla totiž ruku ještě čistou.

Video Tereza se v pákistánském vězení nechala potetovat a poprvé volala do Česka. - LahoreNews 360p REKLAMA

Mluvit na kameru ale nechtěla a když odložila brýle, zakrývala si se smíchem obličej. Ani tentokrát nezapomněla na make-up a nalakované nehty. Vedro, které v Pákistánu v minulých dnech zabilo desítky lidí, zmáhá i ji – při vstupu do soudní budovy se ovívala kusem papíru a jistila se lahví s vodou.

Tajemný vzkaz kamarádky pašeračky Terezy: Bude venku dřív, než si všichni myslíte!

Podle právníka Gull Hassana Khana, který s Terezou před jednáním mluvil, také mohla konečně telefonicky hovořit se svým tatínkem – telefonát jí zařídil její právní zástupce. Bohužel ani dnes se její případ nedočkal před soudem žádného posunu – jednání bylo opět odročeno, tentokrát kvůli přeplněnému rozvrhu soudce, který má Terezu a její případ na starosti.

Video Tereza se v pákistánském vězení nechala potetovat a poprvé volala do Česka. - 1080p 720p 360p REKLAMA

Pákistánští celníci zadrželi mladou Češku 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Praha chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky, kterou pákistánské úřady zadržely se zásilkou heroinu.