Chlípný gynekolog? Univerzitního lékaře obvinilo více jak 50 žen z obtěžování.

Jednasedmdesátiletý Tyndall podle výpovědí pěti desítek svých bývalých pacientek ženy osahával, nevhodně k nim mluvil, nutil je svlékat se do naha a fotografoval si je. Případy se datují do let 1990 až 2016, kdy k němu podle policie přišlo celkem na 10.000 žen, jichž se hodlají policisté dotazovat na zkušenosti s tímto gynekologem. Vyšetřování bude mít mezinárodní rozměr, neboť podle Reuters dala kvůli případu najevo znepokojení čínská vláda, protože mnoho pacientek tvořily čínské studentky.

Gynekolog „čuně“ osahával a fotil nahé studenty. Rektora stál skandál hlavu

Sám lékař v rozhovoru s deníkem Los Angeles Times řekl, že nic nezákonného neprovedl a vykonával pouze svou práci. Naproti tomu vedení univerzity přiznalo, že v letech 2000 až 2014 příliš lehkovážně naložilo s nejméně osmi stížnostmi na Tyndallovo chování a řádně je neprošetřilo. Minulý víkend kvůli jeho případu oznámil rezignaci rektor univerzity C.L.Max Nikias, který byl pod tlakem studentů a zaměstnanců školy.

Některé ženy již na lékaře podaly civilní žalobu. Univerzita zavedla kvůli Tynallovi horkou linku, na níž se se stížnostmi na jeho chování obrátilo již na 400 lidí.