5 otazníků v případu Tomáše (26) zmizelého v Itálii: Opuštěné kolo, pachová stopa i netknuté peníze!

Tomáš zmizel ze soboty na neděli poté, co si vyrazil do baru v městečku Piedimulero, kde bydlel a pracoval. Jeho přítelkyně Pavla, se kterou v Ústí nad Labem vychovává synka, s ním byla v kontaktu prostřednictvím zpráv a telefonátů, včetně videohovorů, a to až do půl druhé, kdy jí přítel řekl, že vyrazí domů. Druhý den pak telefon nikdo nebral, až odpoledne ho prý zvedl jakýsi Ital, něco zadrmolil a hovor položil.