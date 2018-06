Mladík utloukl v Chomutově bratrova psa, protože štěkal: Policistům se přiznal

Drama se odehrálo na sídlišti Březenecká v panelákovém bytě 1+1, kde bydlí dva bratři a matka za nimi přišla v pátek na návštěvu. Společně šli na pivo do nedaleké hospody. Mladší se posléze rozhodl bratrova psa odvést zpět do bytu. Tam ho ponechal. Sotva sešel před panelák, aby se za příbuznými do restaurace vrátil, slyšel, jak pes v bytě štěká. Dostal vztek a vrátil se domů. Tam psa pěstmi bil do hlavy a celého těla. A pak znovu odešel za příbuznými, aniž by jim něco řekl.

Důchodce usmýkal psa za autem: Šokující závěr policie

Když se pak skupinka v sobotu nad ránem vrátila domů, psovi už nebylo pomoci. Matka synů začala křičet: "Pes je mrtvý. Pes je mrtvý." Vzájemně se nahlas hádali.

Na hluk v bytě policii upozornili sousedé. „Mladý muž se nám přiznal, že psa zbil. Příčinu smrti ozřejmí až soudní pitva, protože se tam mluvilo i o jedu,“ dodal policista. „Hádali se tady s jednou sousedkou, ale to, že by psa otrávila, je přitažené za vlasy. Nevím. Občas bylo z bytu kluků slyšet zakňučení psa, jako by ho někdo nakopl, ale neviděla jsem to,“ řekla žena Blesku.

Obyvatel paneláku ze sousedního vchodu zase viděl, jak mrtvého psa vynášejí z domu. „Bylo tady několik policejních aut. Vzbudilo nás to,“ dodal. Výsledky pitvy by měla policie znát v příštích dnech. Pachateli hrozí až roční vězení. Zatím nebyl nikdo obviněn.