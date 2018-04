Tereza vyrazila „nejlepšího právníka v Láhauru“: Zafar balamutil média, opěvoval Terezinu krásu.

Tereza Zafara nakonec vyhodila. Jestli ji nebavilo, co o ní roznášel v médiích, či zda jako právník za moc nestál, to zatím není jasné. Místo něj se u soudu objevili noví státní zástupci, kteří budou Terezu od nynějška hájit.

„Ve skutečnosti se někteří jiní právníci pokoušejí zasahovat do případu. Ale tohle není práce pro každého právníka. Pokud se mnou chce přestat spolupracovat, je to její sladká vůle. Má plné právo na to, aby ji hájila osoba, kterou si vybere,“ napsal Blesku na otázku ohledně vyhazovu z Terezina případu.