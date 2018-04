Na slepák mi doporučili paralen: Skandální úmrtí vyhozeného pacienta v ústecké nemocnici má dohru

U Maria se objevily zdravotní problémy v pátek ráno. „Bolelo ho na prsou, v krku, měl bolesti hlavy a silné brnění levé ruky, nemohl ani polknout,“ popsala kamarádka Lenka Kodešová, která Maria následně odvezla do nemocnice. Lékaři ho ale k jejímu překvapení poslali domů a doporučili mu jen užívat paralen. A to i napodruhé, téhož dne večer, kdy se muži opět přitížilo a musel se do nemocnice dopravit záchrankou. Jedna z lékařek měla Lence dokonce říct, že její známý simuluje. Napotřetí, v půl desáté večer, už muže do nemocnice přijali. Pár hodin nato ale zemřel. „Bezohledný lékař i nemocnice.“ Případ Honzíka z Ústí varuje, míní expertka

Lenka zdrcená ztrátou blízkého přítele na nemocnici podala trestní oznámení pro podezření ze zanedbání lékařské péče s následkem smrti. Případem se nyní zabývá policie. Lidé na internetu si mezitím stěžují na místní zdravotnický personál a jejich péči.

„Jo tak paralen tam rádi předepisují… Řeknu, že 40 kapek algifenu na bolest nezabralo a doktor mě pošle zpět domů, ať si vezmu paralen, protože jsem podle nich chirurgicky v pořádku a v Děčíně mi vzápětí vyndají slepák,“ nešetřila kritikou jedna z uživatelek na Facebooku. „Přivezli mě na pohotovost s vyhřezlou plotýnkou. Nemohl jsem téměř chodit a ta pi**a se mnou nejenže jednala jak s onucí, ale ještě mě s klidem Angličana poslala domů. Ani nevím, jak se mi povedlo se odplazit na noční bus a dojít domů, vím jen, že to byla pekelná bolest. Ráno už jsem z postele nevstal a záchranka mě vezla na neurologii houkačkou,“ přidává další s tím, že následně v nemocnici strávil deset dnů na kapačkách. „Je fanatička, pije placentu.“ Případ matky Honzíka z Ústí rozdělil Česko

A není to jediný skandál, který v poslední době musí ústecká nemocnice »žehlit«. Loni v říjnu tu na pacientku (†80) při standardním vyšetření spadl rentgen a seniorka na místě zemřela. Případ vyšetřuje policie pro podezření z usmrcení z nedbalosti, podle Krajské zdravotní, pod kterou ústecká nemocnice spadá, incident ale způsobila mechanická závada.

V březnu se pak na internetu objevilo šokující video z té samé nemocnice zachycující, kterak jeden z místních doktorů zavolal policii na matku, jež chtěla zůstat na jednotce intenzivní péče s malým miminkem. Více o tomto případu se dozvíte ve videu pod článkem.

Video Dohra skandálu v ústecké nemocnici: Primář napadl kamarádku matky nemocného dítěte. - FTV Prima 360p REKLAMA