Týraný Marley se má opět čile k světu: Čeká ho ale ještě operace

Navzdory všemu, co se mu přihodilo, neztratil chuť k životu! Pejsek Marley, jehož týral jeho majitel Jakub M. (24) z Prachatic, se rychle zotavuje a patrně ani nezanevřel na lidi. Vyhráno ale ještě nemá, čeká ho totiž další operace.

Pejsek Marley si za svůj krátký život neskutečně vytrpěl. Jeho majitel Jakub M. ho přímo před kamerou brutálně zkopal a škrtil a navíc není vyloučeno, že se ke štěněti takto nechoval delší dobu. Na otřesné nahrávce má totiž Marley pacičku v sádře a sousedé prý slýchali z bytu kňučení pravidelně. O hrůze, kterou si Marley musel prožít, svědčí i zpráva od veterináře: štěně mělo otoky hlavy a hrudníku, nebylo schopné chůze a bylo výrazně bolestivé. Případ týraného štěněte už má v rukou soud: Marley nemá následky, Jakubovi hrozí maximálně 2 roky

Od specialistů Marley putoval do českobudějovického útulku Animal Rescue, kde o něj budou nadále pečovat až do plného zotavení. A podle jejich vyjádření se zdá, že Marley je opravdu bojovník každým coulem! „Marley má za sebou první kontrolní vyšetření, při kterém mu byly odstraněny stehy a rentgeny polámané nožky ukázaly, že se hojí nadmíru dobře. Dokonce tak dobře, že by zhruba za dva měsíce mohl podstoupit druhou operaci, při které mu bude odstraněna kovová ploténka fixující kosti ve správné poloze,“ informovalo Animal Rescue na svém Facebooku.

Navzdory tomu, co si od svého páníčka vytrpěl, neztrácí chuť k životu. „Pejsek je velice šikovný a i přes svůj temperament velice rychle chápe, co se po něm chce. S jinými zvířaty vychází dobře, ať už se jedná o další psy, kočky nebo i třeba drůbež. Rád si hraje, chodí na vycházky, doma je při pravidelném režimu čistotný. Pokud ale zůstává sám, občas provede nějakou rošťárnu. Celkově se projevuje jako sebevědomý pes, který bude potřebovat správnou výchovu, aby páníčkům nepřerostl přes hlavu,“ dodal útulek s tím, že zájemci mohou po předchozí dohodě Marleyho navštívit. Hororová zpráva veterináře: Týrané štěňátko Marley mělo otok hlavy a nebylo schopné chůze!

Po plném zotavení bude útulek pejskovi hledat nového majiteli, k Jakubovi se Marley už nevrátí. Mladík je obviněný z týrání zvířat, za což mu hrozí až dva roky vězení.

Video Muž zbil psa. - JTV 1080p 720p 360p REKLAMA