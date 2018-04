Pokladní z Lidlu si užívala luxusu, který platila z drog. Odhalily ji fotky na Instagramu

Emily a Mark si rádi užívali luxusu. Před okolím vypadali nenápadně. Ona dělala v Lidlu za kasou, on tvrdil, že pracuje jako živořící dělník. Možná by jim to procházelo delší dobu, ale Emilka se ráda chlubila luxusem pořízeným z peněz za drogy na Instagramu. A to bylo chyba.

Policie si všimla, že na sociální síti se Emily chlubí kabelkami od Vivienne Westwood, slunečními brýlemi značky Gucci, botami Christian Louboutin a parfémy od Christiana Diora. Price sám si pořídil Audi RS4 v hodnotě 1,8 milionu korun. Na to by si jako dělník jen tak nevydělal.

K tomu všemu si Lock a Price dopřávali okatě drahé dovolené v lokalitách jako Dubaj nebo Paříž. Když policie zatkla zamilovanou drogovou dvojici, našla u ní 110 gramů kokainu 83% čistoty a mnoho rostlin marihuany v hodnotě necelých 250 tisíc Kč. Emilka nejdřív tvrdila, že o drogách nevěděla.

U soudu tvrdila, že si myslela, že její přítel pracuje jako dělník. Jenže tomu zástupci zákona neuvěřili a pokladní musela jít s pravdou ven. Přiznala, že věděla, že peníze na jejím účtu pocházejí z drog. Vyšetřování pak odhalilo, že Price jako dělník nepracuje.

Práce byla čistě fiktivní, vymyšlená a na úřadech zaregistrovaná jako zástěrka. Soud se nakonec s dvojicí vůbec nemazlil. Price dostal 7 let ve vězení natvrdo. Jeho partnerka komplicka vyfasovala 15 měsíců odnětí svobody. Luxusu je tak nadobro konec.