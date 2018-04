Zastřelil mámu, kamaráda a zmizel: Nebezpečného vraha (23) hledá policie

Casey Lawhorn (23) z amerického Tennessee v neděli večer napsal na Facebook, že právě zavraždil svého kamaráda Averyho Gainese a matku Vi Lawhornovou. Připojil k tomu i detailní popis, jak ke všemu došlo. Mladík prý ukradl zbraň a oba zastřelil, protože "již dlouho přemýšlel, jak se bude po vraždě cítit". Nakonec prý necítil vůbec nic. Marián dostal 18 let za vraždu, kterou nespáchal! Nevinu dokázal po letech ve vězení

Lawhorn nejdříve popravil svého kamaráda jedinou střelou do hlavy. Poté šel za opilou matkou a zmáčkl spoušť. Zbraň se mu ale zasekla, tak ji odešel spravit. "Když jsem znovu přišel do jejího pokoje, zrovna vstávala z postele, aby utěšila psa Oscara. Rychle jsem dvakrát vystřelil, ale asi jsem netrefil nic životně důležitého, protože tam byla tma. Viděl jsem jen jednu ránu v její levé ruce a nejsem si jistý, kde skončila druhá. Začala křičet tím nejhorším jekotem, jaký jsem kdy slyšel. Ve filmech vám doopravdy neukážou, jak takový teror zní. Zbraň se mi znovu zasekla, tak jsem se ji snažil rychle opravit. Řvala na mě: 'Ty jsi mě střelil! Zabil jsi mě! Proč?' Jakmile jsem zbraň opravil, rozsvítil jsem, abych znovu neminul. Pak jsem na ni dvakrát vystřelil a tím to skončilo," stojí v jeho chladnokrevné zpovědi na Facebooku.

Mladík se poté vrátil ke kamarádovi a vzal mu peníze a heroin, který měl u sebe. "Díra v jeho hlavě byla tak malá a ani z ní neteklo moc krve. Z nosu mu ale tekla hustá tmavá krev a z pusy žaludeční šťávy. Třásl jsem se z toho adrenalinu, ale jinak jsem necítil vůbec nic, až na znechucení nad mrtvolou přede mnou a nad zvuky, které vydávala," uvádí dále. Za smrtonosný plán kluků z pasťáku 9 let? Zapíchnout učitele šroubovákem a jeho autem s tělem v kufru pláchnout

Podle policie Lawhorn zavolal na tísňovou linku, ke všemu se přiznal a poté zmizel. V příspěvku na Facebooku ale avizoval, že hodlá spáchat sebevraždu. Policie po něm zatím bezúspěšně pátrá.