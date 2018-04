Drsný osud »vraha« Ševčíka: Odsoudili ho přes alibi, utekl z ústavu a skočil pod vlak

Brutální vražda dvou žen otřásla Brnem počátkem února 1989. Šlo totiž o chladnokrevný útok, který byl zřejmě sexuálně motivovaný. Pachatel do domu podle spisu vnikl oknem a lahví od sifonu zaútočil na Janu L.. Motiv byl zřejmě sexuální, protože oběť měla stažené kalhoty. Při činu ale pachatele přistihla matka zavražděné Marie Š., kterou vrah ubodal deseti ranami. Při odchodu pak ještě pořezal Janinu sestru a jejího muže.

Chyby a alibi

Policie byla řadu měsíců bezradná, několikrát vyslechla příbuzné i známé Jany L., ale z místa se nepohnula. Nakonec si znovu odvezli na výslech mentálně zaostalého synovce zavražděné Romana Ševčíka, který se náhle k činu přiznal, i přesto že tři svědci potvrdili, že byl celou noc, kdy k vraždám došlo, u své druhé babičky v Křtinách.

Ševčík své přiznání později odvolal s tím, že ho vyšetřovatelé bili. Podle své učitelky měl navíc chorobný strach z autorit, který způsobilo zřejmě týrání ze strany jeho věčně opilého otce. Soudce ale žádné argumenty nezajímaly, stejně jako svědectví příbuzných, kteří viděli, s jakými zraněními z výslechu přijel. Neuvěřil ani sestře zavražděné, která Ševčíka jako pachatele vyloučila. Vraha si přitom mohla dobře prohlédnout, protože z místa činu nespěchal, ale v klidu odcházel.

Kriminalistům se navíc během vyšetřování povedla celá řada přešlapů, od ztracených krevních stop po rozporuplnou rekonstrukci, při níž Ševčíkova vyjádření neodpovídala zjištěným skutečnostem.

Ševčík ale přesto za dvojnásobnou vraždu dostal 21 let vězení a ústavní sexuologické léčení navrch. To mělo probíhat už v rámci pobytu za mřížemi, odsouzený se ho ale ani přes urgence nedomohl. Do léčebny putoval až po propuštění, ke kterému došlo v roce 2010 na záruku Spolku Šalamoun.

Sebevražda

V červnu 2011, tedy po roce a půl léčby, Ševčíkovi soud pobyt v ústavu prodloužil. Muž to psychicky nezvládl, od soudu utekl a skočil pod vlak. Sebevraždu však přežil, přišel ale o nohu a skončil zpátky v léčebně, kde je dodnes.

Podle zjištění časopisu Týden je na tom v současnosti naštěstí psychicky lépe. Našel si totiž přítelkyni, kterou smí jednou za dva měsíce navštěvovat. Naděje upíná k úsilí Spolku Šalamoum, který bojuje za jeho očištění a propuštění na svobodu.

Český Komenda

