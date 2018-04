Bouračka mercedesu na Jesenické přehradě: Cizinec málem vjel do vody!

Štěstí v neštěstí měl 29letý cizinec, který ve čtvrtek boural na hrázi Jesenické přehrady. Díky svodidlům nesjel do řeky, z jeho auta ale zbyla jen hromada plechu...

Muž zcela náhle vjel do protisměru a narazil do kovových svodidel. Na fotografiích je vidět, že bez nich by i s autem skončil pod vodou. Ačkoliv bylo auto silně poškozeno, řidič naštěstí vyvázl bez zranění.

Celková škoda přesahuje 530 tisíc korun. Přivolaná policejní hlídka dala muži „dýchnout“ na přítomnost alkoholu v krvi, test byl však negativní. Řidič tak dostal blokovou pokutu. K havárii došlo na silnici mezi Mariánskými Lázněmi a Chebem.

