52 vražd za čtvrt roku! Londýn nestačí počítat mrtvé ve válce drogových gangů

Scotland Yard od začátku roku vyšetřuje už 52 možných vražd. Přitom za celý loňský rok takových případů bylo »jen« 130 – Londýn se tak letos vyrovnává stejně velkému New Yorku (cca 8,5 mil. obyvatel), který má však drsnější pověst. Jenže teď se Amerikou začali inspirovat i londýnští dealeři drog. V konkurenci si stále drsněji hlídají rajony. Nestačí už narušitele vyhnat, na pořadu dne jsou i pomsty a varovné útoky, klidně za bílého dne a třeba i na 13leté kluky. Takový je věk jednoho ze sedmi těžce pobodaných jen ze čtvrteční noci!

Chlapce (†16) a dívku (†17) zastřelili přímo na ulici. Vraždy otřásly Londýnem

Gangster?

Jiný, Israel Ogunsola (†18), útok nožem nepřežil, a je tedy obětí zatím poslední letošní vraždy. „Ve středu před 20:00 jistý řidič zastavil patrolu, strážníci nalezli ubodaného muže,“ oznámil mluvčí Metropolitní policie. Pachatelé? Dva 17letí hoši… Israelovi blízcí uvedli, že před pár měsíci student informatiky přežil podobný útok. Na Silvestra se na jeho partu vrhli rivalové, kamarád se stal prvním zavražděným nového roku – a Israel vyvázl s pěti bodnými ranami.

„Co byste čekali? Mezi gangstery je to normální,“ řekl deníku The Sun jeho kamarád Izzy. Mimochodem, Israel se přátelil (přinejmenším na Facebooku) s Taneshi Melbourne (†17), kterou zastřelili na ulici o dva dny dřív. Další násilí zase propuklo, když kumpáni přišli oplakávat zastřeleného Amaana Shakoora (†16). Byl to zvláštní výjev – maskovaní truchlící s květinami, do kterých se najednou pustili dva jiní násilníci. Mimochodem, Amaana v úterý kdosi střelil do obličeje zřejmě jen proto, že si ho s někým spletl!

Válka gangů v brazilském vězení. Po vzpouře trestanců 60 mrtvých

Pěsti vystřídaly kudly…

„Nikde není bezpečno,“ lamentuje zubní instrumentářka a matka tří dětí Regina Thomas (31), jež se za jediný den připletla ke dvěma vraždám! „Jdu z práce a první, co vidím: někoho zavraždili. Doma se převléknu, jdu na večeři, a za rohem se zase něco stalo. Teď už vím, že to byla další vražda,“ svěřila se listu Daily Mail. „Za mých mladých let, když o vás někdo něco řekl, dali jste si po hubě, ale pak jste si potřásli rukama. Dneska se ti mladí střílí a tasí nože,“ lamentuje padesátník, který zrovna šel kolem jiného útoku.

VIDEO: Svědectví souseda v ostravské vraždě: Přiběhla ta paní a píchla ho tu do plic. Vytáhla z něj nůž, až z něj krev stříkala.