"Tvrďák" Filip z Kladna: Školák si bojová umění zkoušel na spolužácích, šetří ho policie

Filip B. teprve loni opustil základní školu, ale už teď je z něj "celebrita". On sám a zejména jeho rodiče by si ale asi přáli, aby to tak nebylo. Proslavil se díky videu, na kterém útočí na spolužáky a další lidi na ulici - nadává jim, ale neváhá je ani bít pěstmi. Jeho chování už řeší policie a kladenský gym, kde Filip trénoval, se ho zřekl.