Šok v případu Nečesaného: Soud tajně rozhodl!

„Můžeme říct, že ve věci bylo skutečně rozhodnuto a spis byl již odeslán soudu prvního stupně. Víc věc v tuto chvíli nebudeme komentovat, protože se účastníci s rozhodnutím teprve seznamují,“ uvedla zastupující mluvčí Vrchního soudu v Praze JUDr. Simona Heranová.

Přestože podle soudní databáze bylo rozhodnutí ve věci vydáno již 23. března, neměl Nečesaný ani jeho právní zástupci do dnešního dne ani tušení, že v případu došlo k posunu. „Dozvěděli jsme se to od novinářů. Ani jeden z právníků usnesení v datové schránce nemá, nic nemá v poště ani Lukáš,“ uvedl pro Blesk.cz otec obžalovaného Luděk Nečesaný.

Zpět do Hradce

O tom, jak soud rozhodl, lze tak jen spekulovat. Jisté však je, že Nečesaný ještě slavit nemůže. „Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto neveřejně, tak je jasné, že to nebylo ve prospěch Lukáše,“ vysvětlil Nečesaný.

To potvrzují i údaje v databázi InfoSoud. „Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání,“ uvádí záznam z 23. března. Případem se přitom odvolací soud začal zabývat teprve 14. března. „Pokud Vrchní soud v Praze rozhodnul po sedmi pracovních dnech, jde o obdivuhodnou a nebývalou rychlost, která snad nebude mít vliv na přezkumnou činnost Vrchního soudu v Praze. Jedná se nepochybně o zcela nejrychlejší rozhodnutí v této věci,“ diví se místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Nečesaného teď čeká další kolotoč soudních jednání. Předseda královéhradeckého senátu Miroslav Mjartan loni 20. listopadu při vynášení rozsudku řekl, že se nepodařilo přesvědčivě dokázat, že to byl Nečesaný, kdo útočil. „Vina obžalovanému musí být prokázána bez jakékoli pochybnosti, a to se nestalo… Nebylo prokázáno, že to byl Lukáš Nečesaný, kdo se útoku dopustil. Nebyl proveden důkaz, který by obžalovaného jasně usvědčoval,“ uvedl Mjartan. Státní zástupkyně pro Nečesaného navrhovala trest 13 let vězení, proti rozsudku se odvolala.

Roky sporů

Podle spisu mladík ženu napadl 21. února 2013 před koncem pracovní doby, opakovaně ji udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a přes 10.000 Kč. Vážně zraněnou našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Původní senát krajského soudu s předsedou Jiřím Vackem poslal Nečesaného v lednu 2014 na 16 let do vězení, Vrchní soud v Praze rozhodnutí zrušil. Vacek podruhé uložil šestnáctiletý trest, vrchní soud verdikt o tři roky zmírnil. Nejvyšší soud rozsudky zrušil a propustil Nečesaného z vězení. Krajský soud Nečesanému ale v dubnu 2016 dal opět 13 let vězení, odvolací vrchní soud rozsudek potvrdil. Po dovolání v prosinci 2016 Nejvyšší soud trest Nečesanému přerušil a oznámil, že předchozí rozsudek zrušil. Počtvrté, již pod novým senátem, hradecký soud kauzu projednal mezi loňským 6. zářím a 20. listopadem.

