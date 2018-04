Co bude s domem Kuciaka a jeho snoubenky? Objevilo se nečekané řešení!

Co s domem, ve kterém došlo k dvojnásobné vraždě a který je navíc zatížený hypotékou?! To je otázka, která v časech plných bolesti stojí před rodinami novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Teď se ale naskytla příležitost, která by mohla vše vyřešit.

Martina s Jánem si rodinný dům ve Velké Mači pořídili na hypotéku a rozhodli se ho postupně zrekonstruovat. Úpravy je stály hodně peněz a dřiny, zdaleka ale ještě neměli vše hotovo.

Rodině je jasné, že prodat dům zatížený krvavou tragédií a hypotékou bude velmi těžké. Skupina umělců kolem kazatele Daniela Pastirčáka, hudebníka Michala Kocába a výtvarníka Petra Kalmuse jim teď ale nabídla podle serveru Pluska.sk řešení.

"Chceme udělat veřejnou sbírku a z těch peněz dům koupit. Vytvořili bychom občanské sdružení, které by ho vlastnilo. Mohla by se v něm organizovat různá novinářská sympózia," řekl serveru Kalmus. Z domu by se tak stal jakýsi památník.

S nápadem už oslovili pozůstalé. "Zvažují to, bylo by to fajn. Nejprve ale musí dojít k dědickému řízení," uvedl první zástupce rodin Daniel Lipšic. "Já s tím souhlasím, moc nám tím pomohou," řekla maminka zavražděné Martiny Zlatica Kušnírová. Přála by si ale, aby noví majitelé upravili fasádu podle návrhu, který měl mladý pár připravený. "Samozřejmě. To by bylo krásné gesto," reagoval Kalmus.

Umělci by chtěli na bránu umístit velký nápis: V tomto domě byli zavražděni novináři Janko Kuciak a jeho snoubenka, archeoložka Martina Kušnírová. Premiérem byl Robert Fico, ministrem vnitra Róbert Kaliňák.

Sbírku skupina plánuje vyhlásit 5. května na symbolickém koncertě v Gregorovcích. Právě v tento den si totiž měl mladý pár říct své "ano".