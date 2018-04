Zemřel Cvrliky (†40), legenda českého Twitteru: Dal si pivo, sedl na lavičku a umřel

„Najednou je z Twitteru zničehonic o něco temnější místo…,“ napsal uživatel Tomíno pod smutný příspěvek od bratra Rostislava Š. Ten zemřel náhle ve věku 40 let. „Na apríla jsem s celou nejbližší rodinou oslavil narozeniny svého synovce. Zahráli jsme si bowling, dal jsem si pár piv. Pak jsem si venku sedl na lavičku a prostě umřel. Ahoj a buďte na sebe hodní!“ napsal na Rostislavův Twitter jeho bratr v úterý.

Mnozí ovšem považovali příspěvek jen za vtip, nikdo si nechtěl připustit, že milý a tolerantní Cvrliky už není mezi živými. „Není to stupidní vtip. Měl 40 roků a nemocné srdce, které mu v tu až podezřele pěknou chvíli vypnulo. Poslední tweety jsem napsal z jeho přihlášeného počítače já, jeho brácha.“

Zemřel slavný michelinský šéfkuchař Bocuse (†91). Postaral se o revoluci v oboru

Smutek pod příspěvkem vyjádřily stovky lidí, včetně moderátorky Dariny Vymětalíkové a bývalého trenéra Sparty Davida Holoubka. „Marně jsem doufal, že to byl aprílový žert. Je to krutá pravda. V mladém věku náhle zemřel Rostislav, @cvrliky. Měl úžasnou odvahu vidět na každém to lepší a byl neúnavným apoštolem tolerance a laskavosti. Je mi to moc líto… Upřímnou soustrast pozůstalým,“ napsal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Odpočívej v pokoji, kamaráde. Ať jsi, kde jsi, snad je tam tak krásně, jak sis přál, aby na světě bylo. Upřímnou soustrast,“ napsala pod příspěvek Anna. Smutek se šíří i na Facebooku: „Zemřel @cvrliky. Nevyslovitelně smutný den pro všechny tolerantní, ohleduplné a hodné lidi. Český Twitter už nikdy nebude jako dřív. Díky za všechno, Cvrlikáčku, budeš moc chybět.“

Účet Cvrliky vznikl v roce 2014 a v současné době měl přes 18 tisíc fanoušků. Podtitul „To nej z CZ Twitteru“ naznačuje, čemu byl účet zasvěcen – autor retweetoval příspěvky, které se mu zdály zajímavé a výjimečné.