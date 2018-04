Robert kamaráda Romana (†46) bodal 20 minut! Pak dopil víno a všechno zapálil

Čin se stal loni v létě. „V ten den jsem měl léky na hlavu. Po práci jsem vypil 11 piv a dvě zelené. Pak jsem šel k Romanovi na víno. Zeptal jsem se, kdy mi vrátí 500 korun, a začali jsme se hádat a prát. Škrábl mě pod oko a dostal jsem amok. Udělal jsem ten brutální hnus,“ přiznal u soudu. Řádil zhruba 20 minut a kamaráda bodl dvacetkrát.

Oběti po vraždě téměř uřízl hlavu a zabodl do ní nůž. Po činu dopil víno a zapálil pokoj ubytovny. „Pak jsem šel do svého pokoje. Umyl se, dal si tabletky na hlavu, špunty do uší a usnul,“ dodal obžalovaný.

