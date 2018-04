Petr (†17) se těšil, jak na Velikonoce vyšupe kamarádky: V sobotu ho zabil Ukrajinec v dodávce

Ukrajinský řidič jel v noci ze soboty na neděli z Liptovského Mikuláše přes Ružomberok. Právě zde došlo k tragické nehodě. Ve tmě srazil sedmnáctiletého Petra, který na sobě neměl žádné světelné prvky a nebyl tak vidět...

Na místě byla během chvíle záchranka, lékaři se Petra pokoušeli půl hodiny oživit, ale marně. Po mladíkovi teď truchlí jeho rodina i kamarádi. "Vyměnil bych svůj život za to, aby Peťo žil. Před dvěma měsíci jsme oslavovali jeho narozeniny a teď tohle," řekl serveru Pluska.sk jeho kamarád Ondra.

"V sobotu po fotbalovém zápase se ještě vydal do Ružomberka, kde chtěl být s kamarády. Psali jsme si, že v neděli se vrátí domů a půjde vyšupat kamarádky," prozradila s pláčem Petrova maminka Mirka (36).

"Nikdy nezapomenu, co jsme spolu zažili, nikdy nezapomenu, co si pro mě znamenal, nikdy na tebe nezapomenu, brácho. Chci to vrátit zpět, proč si šel do Ružomberka? Nemohl si jít raději pít do Skalité?!" napsal jeho kamarád Ernst.