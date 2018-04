Za pokus o vraždu hrozilo sestře 20 let, dostala čtyři! Zabíjet chtěla ze soucitu, vysvětlil soudce

Za pokus o vraždu pacientky má jít ošetřovatelka z mladoboleslavské nemocnice Lenka W. na čtyři roky do vězení. Podle obžaloby vstříkla osmaosmdesátileté pacientce do žíly vzduch. Žena o několik hodin později zemřela. Zdravotnici hrozilo až 20 let vězení, nízký trest soudce odůvodnil její motivací.