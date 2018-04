Český Komenda?! Romana odsoudili před 28 lety, přestože měl alibi. Dodnes je v ústavu

K brutální vraždě Ševčíkovy tety a babičky došlo 4. února 1989 hodinu po půlnoci v jejich brněnském bytě. Pachatel nejprve třemi údery do hlavy usmrtil Janu L. a pak deseti ranami nožem ubodal její matku Marii. Při odchodu z místa činu pak ještě zaútočil na další dva svědky Alenu B. a Stanislava T. Ti neštěstí přežili.

Policie byla od počátku bezradná. Nakonec z činu obvinila synovce a vnuka obětí Romana Ševčíka, a to na základě přiznání. To je v případu v podstatě jediným důkazem proti němu. Muž ho později odvolal a tvrdí, že si ho na něm vyšetřovatelé vynutili bitím.

"Bohužel celá osobnost odsouzeného svědčí o jeho zanedbanosti a omezenosti jeho chápaní a je bohužel vysoce pravděpodobné, že si neuvědomoval, co se stane, když bude milému vyšetřovateli vypovídat. Do celého řetězce zapadá i to , že je zcela zřejmé, že Roman Ševčík byl takto narušen, svědci opakovaně uvádějí jeho chorobnou snahu si vymýšlet, přesto se nikdy nepodařilo v oblasti psychiatrie vytvořit i pro takto narušenou osobu psychiatrický posudek," napsal Spolek Šalamoun v jedné ze stížností, kterou v Ševčíkův prospěch podal.

Na základě přiznání pak soud Ševčíka odsoudil k 21 letům vězení. Trest už si sice odseděl, ale na svobodu se nedostal. V rámci rozsudku mu totiž byla nařízena také ústavní léčba, v níž je dodnes.

Smrt v libušské ubytovně: Žena během 15 let ubodala už třetího muže. „Asi je to osud,“ řekla u soudu

Důkazy chybí

Ševčíka přitom jako pachatele vyloučili svědci, kteří byli pachatelem napadeni. "Jak se ten člověk jako by pomalilinku takhle momentík obracel ke mně, tak jsem si byla jistá, že má ostříhaný kotlety. Kdežto když mně potom ukazovali fotky různejch těch delikventů a mezi nima byl i ten Roman, tak ten Roman měl dlouhý vlasy na prdelku a za uši, což jsem říkala, že to je nesmysl, že ten člověk měl ustřiženou kotletu," vysvětlovala před čtrnácti lety v pořadu Na vlastní oči Alena B.

Ševčík se navíc neshoduje s pachatelem ani postavou a oblečením. Koženou bundu, rifle a sportovní boty, které měl na sobě pachatel, nikdy nevlastnil. Byl sociálně slabý a oblékal hlavně montérky nebo věci, které dostal od sousedů. Všechny své svršky navíc kriminalistům odevzdal a ti na nich nenalezli ani stopu krve.

"Na místě činu se nenašla žádná jeho stopa, a to ani biologická, ani daktyloskopická (otisky prstů, pozn. red.). Ba naopak, našla se řada neztotožněných otisků prstů, krevní stopy, které záhadně zmizely, ale zejména cigaretový nedopalek zn. Clea s krevní skupinou, kterou neměl nikdo z obyvatel bytu, ale ani Roman Ševčík," uvedl Šalamoun.

Ve prospěch odsouzeného navíc svědčí hned tři svědectví ze 30 km vzdálených Křtin, která potvrzují, že se v době činu nacházel v domě své druhé babičky.

Spolek je přesvědčený, že se Ševčík stal obětí justičního omylu, stejně jako v Polsku nedávno propuštěný Tomasz Komenda (jeho příběh čtěte ZDE››). Snaží se proto dosáhnout přezkoumání případu a jeho propuštění.