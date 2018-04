Nová šílená výzva: Děti vdechují kondom nosem a vytahují pusou! Může to skončit tragicky!

Absolutně nechutná videa teenagerů, kteří nosem vdechují a pak za doprovodu kašlání a dávení opět doslova vyvrhují kondomy, plní v posledních týdnech internet. Jde o nejnovější výzvu, kterou si mladí lidé honí triko a lajky. Podobně jako desítky jiných internetových výzev je ovšem i tato poměrně nebezpečná.

Dá se předpokládat, že pro valnou většinu puberťáků, kteří se podobných věcí účastní, je asi velkou novinkou, že je nosní dutina propojena s tou ústní nosohltanem. Proto je patrně uchvátila možnost, že když jde něco dovnitř nosem, může to jít ven i ústy. Co jim ale asi nedochází, že kondom, který si narvou do nosní dírky, by mohl skončit úplně jinde.

Mimo jiné například v plicích, což by je mohlo stát i život. Krom toho může prezervativ zůstat zaseknutý v nosní dutině nebo právě v nosohltanu, což bude v lepším případě jen nepříjemné a bolestivé. Latexová ochrana navíc není přizpůsobena nosní sliznici a povrch včetně lubrikantů může vyvolat podráždění i vážné alergické reakce.

Šílená výzva skončila tragédií: Mladík (21) střelil kamaráda (17) do obličeje

Nebezpečné trendy jako by ale teenagery přitahovaly - naposledy se filmovali při pojídání kapslí s voňavým pracím prostředkem, což většinou skončilo převozem do nemocnice. V minulosti se lidé na internetu polévali hořlavinami a zapalovali nebo si sypali na tělo sůl a přikládali na místo led, což v obou případech končilo bolestivými popáleninami. Děti se také navzájem škrtily, aby omezily přísun krve do mozku a omdlely - asi není nutné dodávat, jak může podobná "zábava" dopadnout.