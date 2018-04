Tragédie v safari parku: Děvčátko (†2) nepřežilo srdeční zástavu

Smutná tragédie se stala v britském Worchestershire. Rodina přijela na výlet do místního safari parku, když jejich teprve dvouleté dceři selhalo srdce. I přes okamžitý zásah personálu a přílet záchranné helikoptéry se holčičku nepodařilo zachránit.

Při návštěvě West Midland Safari Parku selhalo srdce teprve dvouměsíční dívence. Trénovaný personál okamžitě poskytl první pomoc a na cestě byl vrtulník záchranné služby. Celá událost obrátila zoo park vzhůru nohama.

Přivolaná policie a zaměstnanci parku se snažili uklidnit návštěvníky, kteří se báli, co se děje. „V safari parku se něco stalo! Záchranářský vrtulník, několik záchranných vozů a policie. Doufám, že je všechno v pořádku,“ uvedl návštěvník parku Matt Morris.

Zákeřná nemoc nedala Sebastiankovi šanci na život: Žil jen 10 měsíců

Do parku přestali být vpouštěni další lidé a policie se snažila přítomné návštěvníky odklánět co nejdál od místa tragédie. Celý zásah vyvolal menší paniku a musela být kvůli němu uzavřena celá poznávací stezka parku. Svědek Jonathan Clarke celý zásah tweetoval i s fotografií a informací o zavření výběhu nosorožců. Všichni čekali, co bude dál.

Lidem bylo dáno na vědomí, co se doopravdy odehrálo, a všichni doufali, že vše dobře dopadne. Odpoledne bohužel místní policie oznámila smutnou zprávu, že přes veškerou poskynutou péči děvčátko po příjezdu do nemocnice nepřežilo, a vyjádřila spolu se zaměstnanci safari parku rodině upřímnou soustrast. Kondolence posílají i stovky lidí na internetu, kteří situaci napjatě sledovali.

VIDEO: Sebastiánek (†3) umřel v nemocnici, personál pochybil. Video Sebastiánek (†3) umřel v nemocnici, personál pochybil - 360p REKLAMA