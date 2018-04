Ladislava zabila kamarádku. Dozvěděla se to 5 měsíců po nehodě

Před čtyřmi roky se Ladislava Červenková dostala shodou okolností do hromadné dopravní nehody sedmi aut na dálnici D5 u Plzně. Jediné, co si pamatovala, bylo, že narazila do dodávky. Pět měsíců od nehody ji policie obvinila, že předtím smrtelně zranila ženu. Ta stála před posledním z nabouraných aut a nejspíš se snažila odklánět přijíždějící vozidla. Byla to její kamarádka.