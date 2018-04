Záhadná smrt krásné modelky Ivany (†18) na swingers: Vražda, nebo nehoda?

Celou noc v rauši

Všechno začalo odjezdem Ivany do Kuala Lumpuru, kde již dříve několik let bydlela. Po několika dnech od příjezdu se seznámila s miliardářem Alexanderem Johnsonem (44) a jeho manželkou Lunou (31). Ivana boháče okamžitě zaujala, a proto ji pozval do svého hotelového apartmánu na swingers párty. V luxusním bytě se společně oddávali sexu a drogám. Bohatý pár tyto radovánky a nevázaný sex označil jako „progresivní vztah“.

Poslední okamžiky Ivany (†18), která spadla z 20. patra: Milionář ji držel v náručí před manželkou

V dopoledních hodinách však po celonoční párty plné sexu vypadla nahá z dvacátého patra. Její tělo dopadlo na parapet v úrovni patra šestého. Trvalo pět hodin, než si jejího bezvládného těla někdo všiml a zavolal policii. O události byli Johnson se svou manželkou informováni v pět hodin odpoledne. Policii vypověděli, že v inkriminované době oba tvrdě spali.

Vyšetřování

„Probudila jsem se po jedné hodině odpoledne a našla jsem na zemi její oblečení, myslela jsem si, že Ivana odešla na smluvené focení a půjčila si moje věci,“ sdělila kriminalistům Luna.

Pitva prokázala, že se v těle dívky nacházely stimulanty jako kokain i silně halucinogenní ketamin. Oba podezřelí přiznali, že si s Ivanou dali trojku a během sexu užívali drogy. Policie tak nejdříve smrt Ivany označila za nehodu.

Tomu však odmítla uvěřit rodina dívky, která do Kuala Lumpuru přijela. Otec po zhlédnutí identifikačních snímků obvinil Johnsona z uškrcení své dcery a policie případ znovu otevřela. I druhé vyšetřování uzavřelo případ jako nehodu způsobenou nadměrným užíváním drog.

Zápasila o život?

Rodiče se nehodlali vzdát a tělo Ivany bylo převezeno do Nizozemska, kde byla provedena další pitva. Ta na rukou a hlavě dívky objevila velké modřiny, které byly způsobeny ještě před její smrtí, což by mohly být známky zápasu.

Znásilňovací droga, sex a vražda? Ivana (†18) měla v krvi ketamin, odhalila pitva

Někteří hosté z okolních pokojů vypověděli, že z apartmánu slyšeli křik. Toto však manažerka hotelu Vanessa Nayar odmítla s tvrzením, že si na žádný hluk nikdo nestěžoval. „Nic jsem neslyšela a o smrti Ivany jsem se dozvěděla až z novin,“ řekla Rosalina Ismail, která byla ubytována hned ve vedlějším pokoji.

Další šetření

Nové důkazy donutily kriminalisty v Evropě případ znovu otevřít. Modřiny na rukou a temeni mohou znamenat, že byla dívka před pádem v bezvědomí. „Nemohu vyloučit násilí, ale nedá se s jistotou říct, že podlitina na temeni dívce způsobila bezvědomí,“ tvrdí nizozemský lékař Van de Goot, který prováděl pitvu.

Ivanu (†18) uškrtil americký boháč při swingers party plné drog, tvrdí otec

„Zranění si mohla způsobit prostým pádem, protože je přesně na místě, kam se praštíte, když pozadu spadnete na zem. Modřiny na rukou mohou být důkazem, že jí někdo držel za ruce a pomáhal, aby nespadla,“ doplnil.

K předcházejícím zraněním i osudnému pádu mohly opravdu přispět drogy. Podle pitvy užívala kokain dlouhodobě. Ať už se jednalo o vraždu, nebo nehodu způsobenou omamnými látkami, příbuzní a přátelé dívky se nyní musí vyrovnat s odchodem mladé a krásné dívky, která měla celý úspěšný život teprve před sebou.

VIDEO: Slavná modelka a herečka Adea Shabani (†25) byla nalezená mrtvá. Tělo našli zakopané v hlubokém hrobě.