Otec a syn zbili Petra, protože je předjel v autě. Vytáhli na něj pistoli a mlátili ho kamenem

Tak tohle rozum opravdu nebere. Otec (51) a jeho syn (23) z Kysuckého Nového Města brutálně napadli řidiče Petra za to, že je předjel na silnici. Vytáhli na něj pistoli, bouchali ho pěstmi, kopali a dokonce ho do hlavy bili kamenem. Vše přitom zachytila kamera na palubní desce Petrova vozu.

Peter se zařadil těsně před vozidlo, kde seděla agresivní dvojice. To otce a syna rozhněvalo natolik, že ho začali pronásledovat. Starší muž pak na Petra začal drsně gestikulovat. Za jízdy otevřel dveře a směrem k napadenému naznačoval, že ho podřízne.

Peter se rozhodl, že zastaví. Otec se synem ho okamžitě napadli. „Spolujezdec vytáhl zbraň. Myslel jsem, že jsem mrtev a moje rodina mě už nikdy neuvidí,“ řekl napadený webu tvnoviny.sk.

Jeden z agresorů také sebral kámen a začal s ním řidiče mlátit do hlavy. „Mám dvanáct stehů nebo kolik," prohlásil Peter. Když byl napaden, dokonce rodinné duo upozornil, že jsou natáčeni.

Ale ani to je neobměkčilo. „Snažil jsem se dostat do auta. Chtěli mě z něho vytáhnout a chtěli získat kamerový záznam, ale povedlo se mi ujet,“ popsal drsné napadení. Co se stalo poté, je těžko uvěřitelné.

Otec se synem totiž odjeli na policejní stanici, kde na Petra podali trestní oznámení. To se jim ale nevyplatilo, protože byli oba dva nakonec sami obviněni.