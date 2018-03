Zvrat v případu soudkyně, kterou dcera obvinila z týrání: Soud ji očistil!

Litoměřická soudkyně Ivetta Hořejší, která měla údajně několik let týrat svou dceru, do vězení patrně nepůjde. Soud ji po letech zcela očistil. Rozsudek ale není pravomocný, státní zástupkyně se totiž proti verdiktu odvolala. Informoval o tom server Lidovky.cz.

Na policii se obrátila sama dcera (28) soudkyně, když prý po napadení matkou skončila v roce 2013 s otřesem mozku a pohmožděninami v péči lékařů. „Je to pro mě hodně těžké, ale vím, že je to tak správně, že jsem to měla udělat už dávno a nemusela jsem mít následky, které teď mám,“ řekla tehdy rozhlasu Eliška Hořejší. Soudkyně podle policie dceru Elišku opakovaně napadala ústně i fyzicky od roku 2008. Také jí prý zakazovala či ztěžovala vztahy s muži. Proč zprostili Nečesaného viny: Rekognice k ničemu, nevěrohodná slova napadené kadeřnice, špatná práce policie

„Z obavy, že se poškozená (dcera) osamostatní, ji obžalovaná několikrát týdně verbálně napadala, nazývala spratkem, děvkou, ponižovala ji a zakazovala vztahy s muži. Ve styku s nimi ji omezovala uzamykáním v domě, vyvoláváním hádek, schováváním klíčů od vozu a výhrůžkami, že ji usmrtí psy,“ citoval server Lidovky.cz obžalobu státní zástupkyně Šamanové, když soud začal kauzu projednávat.

Dcera Eliška dále popsala, že ji matka měla fackovat, házet po ní sklenice se zavařeninami, brát na ni bič, a dokonce jí vyhrožovat s nožem v ruce. Na policii se odhodlala až po poslední návštěvě matky, která měla vygradovat do brutálního napadení. „Táhla mě za vlasy chodbou a pak mě hodila do rohu za dveře a mlátila do mě. Dva dny jsem nemohla jíst, protože jsem měla naraženou čelist. Pak mi vzala hlavu a dvakrát mi s ní praštila o tu stěnu,“ popsala v roce 2015 mladá žena v slzách reportérce pořadu Na vlastní oči. Hořejší obvinění odmítla a uvedla, že nic nespáchala.

Nashromážděné důkazy ale svědčily v neprospěch soudkyně a ministr spravedlnosti Robert Pelikán ji proto dočasně zprostil funkce. Hořejší hrozilo za týrání a ublížení na zdraví až osm let za mřížemi. Dcera po ní navíc požadovala odškodnění 366 tisíc korun, protože po incidentech údajně trpěla depresemi a posttraumatickou stresovou poruchou. Mělnický soud první instance měl ale jiný názor a při neveřejném jednání Ivettu Hořejší očistil. Případ odložen: Jarmila (67), která v Ostravě jedinou ranou zabila zloděje, je nevinná

„Byla zproštěna ve všech bodech. Ještě není písemné vyhotovení rozsudku, k důvodům zproštění se nemůžu vyjádřit,“ řekla Lidovkám Markéta Martincová, místopředsedkyně mělnického okresního soudu pro trestní úsek. Státní zástupkyně Jitka Šamanová se proti zprošťujícímu rozsudku odvolala a případ se tak přesune do Prahy.