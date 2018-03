Matka zavražděné Kuciakovy snoubenky se bojí o život: Hlídá ji policie!

Paní Zlatica Kušnírová požádala o policejní ochranu už před několika týdny. "Požádala jsem o ni členy NAKA (Národní kriminální agentura - pozn.red.) asi dva dny po nalezení těl. Přišli za mnou do Nových Zámků, kde jsem byla ubytována u příbuzných. Tehdy jsem jim to řekla. Ptali se, jestli mě někdo ohrožoval, tak jsem jim odpověděla, jestli na to mám čekat. Souhlasili, že mi ochranu poskytnou. Písemně jsem o ni nežádala," řekla zdrcená žena serveru Čas.sk. Matka zavražděné Kuciakovy snoubenky: Vyhrožují mi!

Policisté ji teď jezdí v určitých časech kontrolovat. Paní Zlatica se ale obává, že to není dostatečné. Od vraždy její dcery jí totiž začaly chodit anonymní vzkazy plné urážek a výhrůžek. Jeden z pisatelů ji nadává "do šílených krav" a obviňuje, že je spolčená s Luciferem. "Myslím si, že když odejde policie, tak tam může přijít kdokoliv. Je mi to jedno, ať mě klidně přijdou zastřelit jako Martinku, ještě předtím jim řeknu své. Bojím se jen o příbuzné," dodala.

Prešovská policie ale tvrdí, že ji s nabídkou ochrany několikrát kontaktovali. "Komunikujeme s ní a přijali jsme bezpečnostní opatření a monitorujeme situaci v místě jejího bydliště. Při komunikaci ohledně poskytnutí ochrany uvedla, že jí postačuje současný způsob přijatých opatření ze strany policie," řekl mluvčí Daniel Džobanik.

Policejní ochranu dostala přidělenou i Mária Trošková (30), bývalá poradkyně expremiéra Roberta Fica (53). Poté, co se v médiích objevilo spojení jejího jména s vraždou novináře, bylo jí vyhrožováno fyzickou likvidací. Trošková ale patrně dostala trochu lepší ochranu. Podle slovenského týdeníku PLUS 7 DNÍ ji vozí černá limuzína s majáky, která má patřit státní ochrance. Ministerstvo vnitra to ale popírá.